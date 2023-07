Pd: Schlein, De Luca? Cambiamento non piace a tutti, terzo mandato non previsto da legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La migliore risposta a qualche critica interna viene dal consenso elettorale del Pd che noi dobbiamo allargare". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "InOnda" su La7 con riferimento alle parole del presidente della regione Campania Vicenzo De Luca (Pd). E' in corso un "tentativo di cambiamento che non piace a tutti", ma alle "polemiche personali non rispondo", ha aggiunto per poi ricordare come nel congresso siano "emerse irregolarità gravi limitatamente ad alcune zone", lì "è nostro dovere intervenire", ha aggiunto. Per Schlein "ogni dirigente" del Pd "davanti ad alcune immagini deve provare ribrezzo e imbarazzo", se "vorrà intervenire sarà in squadra con noi per farlo. Chi pensa che va tutto bene così, troverà me sempre dall'altra parte", ha rimarcato. Quanto al terzo mandato "ricordo che non è attualmente previsto dalla legge. Concentriamoci di più su quello che vogliamo fare in Campania e nel resto d'Italia", ha concluso. (Rin)