Conti pubblici: Istat, nel primo trimestre deficit Pil al 12,1 per cento

- Nel primo trimestre l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (Ap) in rapporto al Pil è stato pari al -12,1 per cento (-11,3 per cento nello stesso trimestre del 2022). Lo rende noto l'Istat. "Nel primo trimestre del 2023 - evidenzia l'istituto - l’indebitamento delle Ap in rapporto al Pil ha mostrato un peggioramento rispetto allo stesso trimestre del 2022 per la minore incidenza delle entrate, riflesso in una riduzione della pressione fiscale. Il potere d’acquisto delle famiglie è aumentato del 3,1 per cento rispetto al trimestre precedente, grazie al sensibile rallentamento della dinamica dei prezzi. La propensione al risparmio delle famiglie, pur continuando il suo calo in termini tendenziali, ha segnato il primo aumento in termini congiunturali dopo diversi trimestri di diminuzione, attestandosi al 7,6 per cento. La quota di profitto delle società non finanziarie ha segnato il primo calo congiunturale dal primo trimestre del 2021, raggiungendo il 44,6 per cento. Anche il tasso di investimento ha segnato una lieve diminuzione per il rallentamento della spesa per investimenti". (segue) (Rin)