Giovani: grande successo di partecipazione per “The Big Hack” 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Oltre 180 ragazze e ragazzi, italiani e stranieri, divisi in 30 squadre si sono sfidati durante un lungo ed entusiasmante weekend non-stop di programmazione e condivisione, sui temi di 8 challenge all’insegna dell’Open Innovation e delle competenze digitali proposte da Regione Campania e primarie aziende pubbliche e private: questi i numeri record della settima edizione del “Big Hack” che si è chiusa domenica pomeriggio con la proclamazione dei vincitori. L’appuntamento - che si è svolto in presenza nella sede della Apple Developer Academy - è stato un successo, sia di partecipazione, sia di qualità delle soluzioni create da sviluppatori, maker, ingegneri, designer, comunicatori, studenti e appassionati di tecnologia che hanno condiviso le conoscenze, liberato la propria creatività e presentato i propri progetti. A chiedere loro di immaginare nuove soluzioni e progetti innovativi per risolvere “problemi” sulle tematiche emergenti a livello locale e globale sono state Airbus Italia, AlmavivA, Cisco- Consorzio Clara, Eav - Ente Autonomo Volturno, Eni, STMicroelectronics, Regione Campania-So.Re.Sa Spa (Società regionale per la sanità) e Università “Federico II” di Napoli. Ciascun promotore ha messo in palio dei premi da assegnare al team vincitore della propria sfida. “The Big Hack” è promosso da Regione Campania e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, con Sviluppo Campania e in collaborazione con la Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT, come partner tecnico. (segue) (ren)