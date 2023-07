Lavoro: Villani (M5s), governo Meloni sostenga disegno di legge su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il salario minimo legale, già esistente in 21 Paesi europei su 27, riduce le disuguaglianze e garantisce buona occupazione. Il fatto che il governo si dica fermamente contrario alla sua introduzione in Italia spiace ma non sorprende, visti i contenuti di quello che è stato chiamato Decreto Lavoro. Ci sono oltre 4 milioni e mezzo di italiani che ricevono paghe da fame, 3-4 euro l'ora. Come si può vivere così? A queste persone, di cui molte sono percettori del RdC, il governo Meloni è pronto a tagliare anche il sussidio. In pratica, vogliono istituzionalizzare lo sfruttamento. Il Movimento 5 Stelle ha sostenuto a lungo la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l'ora in Italia. Per queste ragioni chiedo al Governo Meloni di approvare la proposta di legge per l'istituzione del salario minimo legale, firmata dal Movimento 5 stelle e dalle opposizioni depositata stamattina alla Camera". A dirlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno. "È necessario rinnovare i contratti per dare risposte a 7 milioni di lavoratori prevedendo la detassazione degli aumenti. Su questo, però, finora il Governo è rimasto immobile, preferendo smantellare il Rdc e il decreto Dignità. Ora governo e maggioranza non si mostrino sordi. Dicono di essere 'patrioti'? Lo dimostrino permettendo a questa proposta di essere approvata quanto prima. Noi come Movimento 5 stelle ci siamo", ha concluso Villani. (ren)