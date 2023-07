Pd: il 14 e 15 luglio a Napoli Elly Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 14 e 15 luglio, nell'ambito dell'estate militante, ci ritroveremo a Napoli, a Foqus, nel cuore dei quartieri spagnoli, per difendere la sanità pubblica, la scuola, i servizi alle persone. Per ribadire la nostra netta contrarietà al ddl Calderoli sulla autonomia differenziata perché senza il Mezzogiorno l'Italia non cresce. Lo faremo come sempre in maniera aperta, con tutte e tutti coloro che intendono partecipare e portare il proprio contributo, con i nostri amministratori locali, con il mondo dei saperi, del lavoro, dell'economia e della società civile. La due giorni sarà conclusa dalla segretaria nazionale Elly Schlein". Così in una nota il Partito Democratico. (ren)