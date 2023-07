Sicurezza: Costa (M5s), vicinanza a sindaco Bacoll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, in provincia di Napoli, un amministratore lucido e capace, che sta facendo tanto per la propria città, è da giorni vittima di vili e pericolosi atti intimidatori. Causa l'installazione di telecamere all'interno della Ztl cittadina e di continui tentativi di manomissione delle stesse, addirittura con cariche esplosive, bombe, il primo cittadino è continuamente oggetto di moniti dai toni tutt'altro che concilianti e da atti che mettono in pericolo gli stessi cittadini. Il tutto corredato da immagini video che lasciano poco spazio all'immaginazione. Queste azioni sono inaccettabili e bisogna mettere un freno a tutto ciò. Per questo ho ritenuto opportuno depositare un'interrogazione al ministro dell'Interno, competente in materia, Matteo Piantedosi, per chiedere quali azioni intende mettere in campo per fermare questi atti violenti nei confronti di un sindaco che sta operando per garantire legalità e una mobilità sostenibile alla città che amministra. Non è solo una persona sotto attacco, il sindaco, a cui va tutta la mia vicinanza e solidarietà, ma tutta la cittadinanza". Così in una nota il vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (M5s).(ren)