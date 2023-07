Amalfi: il 7 luglio in concerto Kid Creole & The Coconuts and Frankie & Canthina Band (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare da scenografie le architetture illuminate della Cattedrale di Sant'Andrea, il salotto elegante di Amalfi che si trasforma in un anfiteatro 'en plein air' con la sua scala monumentale. "Piazza Duomo si trasforma in un salotto naturale, con musica d'atmosfera. Le luci si spengono, si illuminano solo le architetture del Duomo e la poesia si spalanca allo sguardo dello spettatore. Attraverseremo tutte le sfumature del jazz", ha affermato la curatrice del programma estivo, la consigliera Enza Cobalto. "Tutti gli eventi - ha sottolineato - saranno ad ingresso libero, per cui sarà un'occasione ulteriore per poter assistere dal vivo ai concerti di grandi star e musicisti. L'arte non può avere barriere, deve arrivare a tutti. Saranno quattro appuntamenti di grande musica live per rendere ancora più piacevoli le serate amalfitane, per regalare gioia ed atmosfere suggestive". (segue) (Ren)