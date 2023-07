Sindacati: Cisl Salerno avvia raccolta firme per la legge su partecipazione lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge che nasce dal basso, non da un'idea giuslavoristica, ma dal tentativo di rendere trasferibile ciò che esiste già sui territori. Rispetto a precedenti proposte sulla partecipazione presentate in Parlamento che puntavano su un'unica soluzione, quella della Cisl prevede più possibilità attuative: la partecipazione gestionale con la presenza dei lavoratori negli organi decisionali; la partecipazione economico finanziaria che prevede la distribuzione di una quota di utili non inferiore al 10% o la distribuzione di azioni; la partecipazione organizzativa; la partecipazione consultiva, che non è solo informazione ma coinvolgimento. "La proposta della Cisl non comporta obblighi, ma mette sul piatto per chi farà la scelta della partecipazione incentivi di natura economica e fiscale", ha concluso la Cortazzi. "Quando lavoratori e imprese si mettono insieme, generano valore per tutti ed è questo che rende evidente la necessità di fare un passo in avanti sul riconoscimento istituzionale della partecipazione". Obiettivo della Cisl è quella di raccogliere entro la fine dell'anno le 50mila firme necessarie per la presentazione al Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare che dovrebbe dare piena attuazione all'articolo 46 della Costituzione che stabilisce che ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. (ren)