Camera: D'Attis (FI), Unione interparlamentare incontra ministro Esteri Kuwait

- "È stato un onore accogliere la delegazione del Kuwait alla Camera dei deputati insieme al presidente della Sezione bilaterale di amicizia Uip Italia-Kuwait, il senatore Matteo Gelmetti, e alla collega senatrice Lavinia Mennuni". Lo ha detto Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e componente della Sezione bilaterale di amicizia Uip Italia-Kuwait, a margine dell'incontro avvenuto questa mattina tra la delegazione italiana e il ministro degli Affari esteri dello Stato del Kuwait, Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah. "Il Kuwait è un Paese amico dell'Italia - ha proseguito il parlamentare - basti pensare soltanto alla rete di distribuzione di carburanti presente in tutto il Paese, e c'è grande interesse a sviluppare ulteriormente questa amicizia, fondamentale per gli interessi economici di entrambi i Paesi. Apprezziamo molto l'investimento deciso da Kuwait Raffinazione e Chimica SpA per la bonifica dell'ex raffineria di Q8 a Napoli, per cui proprio a marzo 2023 è stato firmato un contratto del valore di 100 milioni di euro e a cui sovraintende il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Come Unione interparlamentare Italia-Kuwait e come ha sottolineato anche il presidente Gelmetti, promuoveremo ogni azione utile a favorire i rapporti tra i Paesi - ha concluso D'Attis -, a cominciare dallo snellimento delle pratiche sui visti, per cui il nostro vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani sta già lavorando con il massimo impegno". (Rin)