Pnrr: De Pascale (Upi), incomprensibili i rilievi Ue sugli asili (2)

- "Noi amministratori nelle Province e nei Comuni - ha aggiunto - stiamo facendo la nostra parte: per quel che ci riguarda come Province abbiamo aggiudicato i lavori di tutte le gare relative alla quota di investimenti che ci è stata assegnata. Si tratta di più di 3 miliardi destinati alle scuole secondarie superiori, per nuove costruzioni di edifici o per la messa in sicurezza e modernizzazione delle oltre 7.100 scuole superiori italiani. Siamo però preoccupati perché continuiamo a riscontrare difficoltà a trovare aziende disposte a partecipare ai nostri bandi".De Pascale ha poi ricordato l'importanza delle riforme: “Il Pnrr ci ha insegnato che anche la Pa deve essere innovata. Servono riforme per valorizzare le aree vaste, le Province e le Città metropolitane anche per dare assistenza ai Comuni. Non dobbiamo perdere questa occasione per costruire un nuovo sistema di amministrazione più efficiente e capace di sostenere le imprese nella ripresa”, ha concluso. (Rin)