Imprese: intesa tra Unione industriali Napoli-Mostra d'Oltremare

Promuovere e realizzare fiere, eventi, incontri, mostre, conferenze, seminari, workshop su temi di interesse per il sistema produttivo locale. Pianificare modelli di valorizzazione ulteriore in campo nazionale e internazionale dei settori merceologici rappresentativi del sistema associativo. Individuare iniziative che possano avere un significativo impatto economico sul territorio. Sono i filoni principali d'impegno concordati nella Convenzione tra Unione Industriali Napoli e Mostra d'Oltremare, firmata oggi, martedì 4 luglio, a Palazzo Partanna, sede dell'Associazione imprenditoriale. Sono intervenuti tra gli altri il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, e il Consigliere Delegato della Mostra d'Oltremare, Maria Caputo. In base all'intesa la Mostra d'Oltremare collaborerà con Unione Industriali al grande progetto per i 2500 anni della costituzione della città di Napoli, che si celebreranno nel 2025. In vista della ricorrenza, nel prossimo biennio sarà organizzata una serie di eventi, caratterizzati sia dall'approfondimento dei principali periodi storici che hanno segnato la vita della città, sia dalla proiezione verso il futuro della metropoli. Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli: "Questo accordo s'inquadra pienamente in una strategia finalizzata a promuovere la crescita del territorio e delle sue imprese in una logica di networking. Lo sviluppo avviene per sistema e non attraverso l'azione di tante monadi, per quanto eccellenti.