Mobilità: mezzi e percorsi ecologici, su 42 città europee Roma 28ma e Milano settima (2)

- Nel confronto con le altre città italiane, Roma, malgrado i recenti sviluppi positivi, sconta un ritardo pluridecennale nell'investimento in queste modalità di spostamento: Milano, che ha iniziato da tempo la decarbonizzazione della sua flotta di autobus e che è tra le città europee con la maggiore disponibilità di mezzi di trasporto in sharing, si è classificata settima. Torino è risultata 16ma, mentre Napoli 34ma. Per quanto riguarda il confronto con le grandi città e capitali europee, Roma si posiziona poco più sopra di Vienna (33ma) e Barcellona (32ma) e poco più sotto di Londra (24ma). Il distacco con Parigi (terza) è invece molto grande, in gran parte grazie alla rivoluzione dei trasporti inaugurata dalla sindaca Anne Hidalgo. (segue) (Rer)