Pd: De Luca, infiltrazioni a Caserta? Fate i nomi e i cognomi

- "Io sfido tutti a un dibattito pubblico sui temi della trasparenza, della legalità e della correttezza. Mi sono rotto le scatole di sentire queste allusioni. Fate i nomi e i cognomi. Per quel che mi riguarda sono totalmente estraneo alle beghe di partito, sono stato trascinato in un'aggressione mediatica essendo l'unico che non c'entrava nulla con le primarie in Campania". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, commentando la denuncia di Franco Roberti che, da presidente della commissione regionale campana del Congresso Pd, parlò di presunte infiltrazioni nel partito a Caserta. "E' una vergogna, innanzitutto per il mondo dell'informazione che - ha sottolineato De Luca - non è abituato a fare le verifiche di merito in Italia sui fatti e sulle persone. Bisognava chiedere, a Caserta chi sono i delinquenti? Bonavitacola era in commissione e avrà chiesto in commissione fate i nomi e i cognomi, denunciateli, vi sfido. Ma De Luca che c'entra con queste beghe? Perché questa aggressione mediatica contro l'unico che non ha fatto un'iniziativa pubblica?". (Ren)