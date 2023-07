Cultura: Luigi e Martino Lo Cascio inaugurano la sezione letteratura del Campania Teatro Festival - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È dedicata interamente all’inaugurazione della Sezione Letteratura, a cura di Silvio Perrella, la giornata del 5 luglio al Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. Nella Villa Floridiana di Napoli, alle 18 al teatrino di Verzura, Luigi e Martino lo Cascio daranno vita a “Fratelli in versi”, primo appuntamento della rassegna organizzata da Vesuvioteatro con il coordinamento di Brigida Corrado. Luigi Lo Cascio, attore di sempre maggiore intensità, ama e coltiva le arti del leggere e dello scrivere. Martino Lo Cascio, psicologo attentissimo all’aspetto sociale della comunicazione, ama scrivere libri che battezzano comunità di persone e d’idee. Si incontrano, pur essendo “di…versi” nei tratti e nei gesti, sulle strade della poesia. Due fratelli, e non a caso “Due” è il titolo della sezione Letteratura di quest’anno, un filo conduttore per testimoniare il valore fondamentale della relazione, senza la quale, come scrive lucidamente Silvio Perrella presentando la rassegna, “si è nulla, meno di uno, meno di zero”. Gli eventi della sezione Letteratura andranno avanti alla stessa ora e nello stesso luogo fino al 9 luglio, data di conclusione del Festival. Dopo i fratelli Lo Cascio, "io può essere ancora una volta un altro", per usare l’illuminante espressione di Arthur Rimbaud: “Un altro che è in me e un altro che non sono io e che inseguo per le strade del mondo”. E dunque, come da felice intuizione del curatore, “può essere una delle due parti di una coppia, composta di due esseri linguistici costretti all’esilio, ma strenui e costanti abitatori della loro lingua natale. Può essere un traslocare sé stessi dalla poesia alla prosa e viceversa; sapendo bene che le parole, a seconda della loro torsione e disposizione, conducono in territori inaspettati. Può essere la lunga coabitazione con un poeta-maestro, da andare a trovare nella sua casa, studiandone inclinazioni e passioni, facendosene interpreti, dialogando nell’infinito delle voci. Può essere un farsi carico di una lingua diversa dalla nostra e provare e riprovare a rimetterla in sesto sotto le campate di un edificio che va riedificato ogni volta da capo e con infinita pazienza”. Possono essere, dunque, Paolo Lagazzi e Attilio Bertolucci (6 luglio), Rosita Copioli e Giacomo Leopardi (7 luglio), Elisa Ruotolo e Antonia Pozzi (8 luglio), Carmen Yanez e Luis Sepulveda (9 luglio). Due, quindi. Quel due dal quale, come spiega ancora Perrella, alcuni fisici contemporanei fanno scaturire l’origine del mondo; il primo, necessario passo verso la relazione. “L’altro sta con me come un’ombra; mi segue; m’insegue; mi osserva; mi lascia improvvisamente solo”. Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni ed è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli. Il Campania Teatro Festival, parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association), è finanziato dalla Regione Campania e si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura per il suo schema multidisciplinare.(Ren)