Napoli: al via il processo di riassetto della polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto di parziale riassetto della Polizia Municipale passa attraverso due livelli organizzativi – ha spiegato l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu - il primo prevede che l’area sicurezza venga articolata in tre servizi diretti da altrettanti dirigenti per una razionale suddivisione di responsabilità e per rispondere all’ottimizzazione della macchina organizzativa. Il secondo modello prevede che alle giurisdizioni delle 10 Municipalità si conformeranno le Unità Operative Territoriali della Polizia Municipale, con a capo funzionari di alta professionalità. Ciò favorirà una più armonica sinergia tra i Presidenti delle Municipalità ed i responsabili delle Unità Operative per condividere bisogni ed esigenze delle comunità in materia di sicurezza urbana individuandone le priorità. I responsabili delle Unità Operative dipenderanno gerarchicamente e funzionalmente esclusivamente dal Comandante della Polizia Municipale e dai dirigenti responsabili dei Servizi". (Ren)