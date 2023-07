Amalfi: il 7 luglio in concerto Kid Creole & The Coconuts and Frankie & Canthina Band (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kid Creole & the Coconuts sono un gruppo musicale statunitense, diretto da August Darnell. La loro musica, molto ritmata, incorpora svariati stili, dalla salsa ai ritmi caraibici con influenze jazz. Le Coconuts sono un trio femminile di coriste che accompagna Kid Creole, con il caratteristico look tipicamente vintage, che si ispirato agli anni quaranta e cinquanta. Thomas August Darnell Browder (alias August Darnell, alias Kid Creole) è nato a Montréal, in Canada, il 12 agosto 1950, cresciuto nel Bronx, il famoso quartiere di New York: oggi è produttore, vive e lavora tra Londra e La Svezia. Darnell, il cui nome d'arte trae ispirazione dal film di Elvis Presley (King Creole), ha formato le Coconuts, raggiungendo successi commerciali, come l'album Tropical Gangsters del 1982, che conteneva tre grandi successi: Stool Pigeon, Annie, I'm Not Your Daddy e I'm a Wonderful Thing, Baby. Sono molteplici gli album pubblicati in tutto il mondo. Ad accompagnare nel live Kid Creole & The Coconuts, saranno Frankie & Canthina Band, che ritornano ad Amalfi dopo il successo dello scorso anno, quando fecero ballare tutta Piazza Duomo. A comporre la formazione Frankie Lo Vecchio, lead singer; Fabio Sinigaglia, Chitarrista/Compositore; Massimo Idà, arrangiatore; Marco Iannarilli, tra i fondatori della band; Marcello Surace, Drums; Giancarlo Ciminelli, tromba; Franco Marinacci, Sassofonista. Trent'anni a suonare dal vivo nei club e nelle piazze di tutta Italia e all'estero lasciando ogni sera su quei palchi fiumi di Earth Wind & Fire e Kool & The Gang. Cresciuti tra le frequenze basse di Barry White e quelle alte di Michael Jackson, tra i fiati degli EW&F e il jazz di Quincy Jones, la voce calda di Luther Vandross e l'eleganza degli Chic, il funky di KC & The Sunshine Band, i popolari Donna Summer, Gloria Gaynor, Whispers, Delegation. Oggi F&CB è ancora iperattiva nel mondo live pregiandosi di collaborazioni con artisti del calibro di Kid Creole & The Coconuts, Delegation, The Trammps, Kool & The Gang, The Real Thing, The Ritchie Family, ecc. Ha al suo attivo 4 cd tra cui uno composto da inediti e sta lavorando al quinto che dovrebbe uscire il prossimo inverno. I prossimi appuntamenti di Amalfi in Jazz: Ronnie Jones (14 luglio), Joy Salinas (21 luglio) e Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet (28 luglio). (Ren)