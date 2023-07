Campania: insediato osservatorio regionale su disturbo da gioco d'azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato ieri, 3 luglio, l'Osservatorio regionale sul disturbo da Gioco d'azzardo, istituito con la legge 2 marzo del 2020. La prima riunione dell'organismo si è tenuta presso la sala 'Caduti di Nassiriya' alla presenza del Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza sociale, on. Vincenzo Alaia, che, come previsto dalla normativa, ha designato il vertice dell'Osservatorio. "La piaga della ludopatia - ha dichiarato il presidente Alaia - merita un'attenzione specifica da parte delle istituzioni. La Giunta e il Consiglio regionale fin qui hanno fatto la loro parte, approvando una legge che ha introdotto importanti disposizioni che puntano a un'intensa attività di contrasto e di prevenzione delle forme di dipendenza dal gioco. Non solo, le norme introdotte - osserva il Consigliere del gruppo Italia Viva - servono anche a contrastare il fenomeno dell'usura e al recupero delle persone che ne sono vittime." "La legge, inoltre, ha istituito un osservatorio chiamato a svolgere una funzione cruciale ai fini di una concreta attuazione della legge. Sarà chiamato, infatti, non solo a monitorare il fenomeno dei disturbi da gioco d'azzardo, ma anche a svolgere un'intensa attività propositiva orientata ad ottenere un'efficace attuazione della legge. In particolare, dovrà contribuire alla redazione del Piano di Azione regionale previsto dall'articolo 6 della Legge che dovrà servire a rendere omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata e ad armonizzare le procedure di prevenzione." "L'Osservatorio lavorerà in stretta sinergia con la Commissione Sanità e Sicurezza sociale in un rapporto di intensa collaborazione e di proficua sinergia, al fine di assolvere al meglio a tutti i compiti che sono indicati dalla legge. Sono certo ci siano adesso tutte le condizioni per limitare al massimo il fenomeno del gioco d'azzardo in Campania e per offrire, in stretta collaborazione con la Giunta, un'assistenza all'altezza a tutte le persone che sono colpite da ludopatia. Nel contempo - chiude Alaia - saremo in grado di dare un contributo fondamentale per la lotta a tutte i fenomeni criminali che purtroppo fioriscono intorno a questa terribile condizione nella quale cadono sempre più tante persone." (ren)