Pd: De Luca, a Roma gli uomini liberi non sono graditi

- "C'è una palude a Roma, diciamo che gli uomini liberi non sono ben graditi. Io ho un vantaggio rispetto a tutti quanti: non sono debitore di nulla a nessuno. E ho semplicemente il mio lavoro dietro di me, la mia militanza, i risultati amministrativi e, se consentito, il consenso dei cittadini. A Roma abbiamo il 90% di miracolati, di cooptati che non sarebbero in grado di conquistare neanche il voto delle madri". Lo ha affermato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della situazione interna al Partito Democratico a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. (Ren)