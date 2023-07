Pil: Istat, nel 2022 Nord-est e Centro crescono più della media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il consolidamento della ripresa post-pandemica ha interessato principalmente il Nord-est, che nel 2021 aveva mostrato una crescita al di sotto della media nazionale, ed il Centro. Il Prodotto interno lordo è aumentato in volume del 4,2 per cento nel Nord-est e del 4,1 per cento nel Centro, a fronte di una crescita meno elevata nel Sud (+3,5 per cento) e nel Nord-ovest (+3,1 per cento). È quanto emerge dal report dell’Istat sul Pil e occupazione territoriale nel 2022. Le costruzioni hanno continuato anche nel 2022 ad essere il settore più dinamico, registrando al Nord il risultato migliore, con una crescita del valore aggiunto del 10,8 per cento nel Nord-ovest e del 10,7 per cento nel Nord-est. Anche in termini occupazionali il Nord-est è stata l’area trainante della crescita registrata a livello nazionale, con un incremento degli occupati che ha raggiunto il 2,4 per cento, mentre è stato più contenuto lo sviluppo occupazionale nelle restanti aree (Nord-ovest +1,6 per cento, Centro +1,9 e Mezzogiorno +1,2 per cento). (segue) (Rin)