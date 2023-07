Pil: Istat, nel 2022 Nord-est e Centro crescono più della media nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rileva l’Istat, nel 2022 il Prodotto interno lordo, misurato in volume, è aumentato a livello nazionale del 3,7 per cento. Le stime preliminari indicano che la crescita ha interessato in misura più significativa le regioni del Nord-est e del Centro rispetto a quelle del Nord-Ovest e del Mezzogiorno. L’area del Nord-est ha fatto registrare la performance migliore, con un aumento del Pil pari al 4,2 per cento, seguita dal Centro, dove l’aumento è stato del 4,1 per cento. Nelle rimanenti aree la crescita si è attestata su valori inferiori a quelli medi nazionali: in particolare, nelle regioni del Nord-ovest, che nel 2021 avevano fatto da traino per la ripresa dopo la fase più acuta della crisi pandemica, la variazione del Pil è stata pari al 3,1 per cento, al di sotto della media nazionale di oltre mezzo punto percentuale. Lievemente più alta la crescita nelle regioni del Mezzogiorno, in cui l’incremento del Pil è stato del 3,5 per cento. L’occupazione, misurata in termini di numero di occupati, è aumentata dell’1,7 per cento a livello nazionale. Il rafforzamento della crescita occupazionale si è concentrata, anche in questo caso, nelle regioni del Nord-est e del Centro, registrando variazioni nel numero di occupati pari, rispettivamente, a +2,4 per cento e +1,9 per cento. Su livelli di crescita più bassi, rispetto alla media nazionale, si collocano le regioni del Nord-ovest (+1,6 per cento) e del Mezzogiorno (+1,2 per cento). (Rin)