Lavoro: Cnpr Forum, misure per aiutare i giovani (2)

- Secondo Elisabetta Gualmini (eurodeputata del Pd in Commissione per l'occupazione e gli affari sociali e Vicepresidente del Gruppo Alleanza progressista Socialisti e Democratici a Bruxelles) “per combattere la precarietà serve un ventaglio di misure. La buona notizia è che in questi mesi l’occupazione sta crescendo e proprio per questo dobbiamo assicurarci che i nuovi posti di lavoro non siano contratti a termine ma siano contratti a lunga scadenza. Quindi dobbiamo incentivare le aziende e i datori di lavoro ad assumere le persone per tempi più lunghi e stabili. Oltre agli incentivi fiscali, io credo nel salario minimo. Una misura che in Europa abbiamo già adottato. C’è già una direttiva europea a riguardo che i governi sono obbligati a recepire entro un anno. In Italia, purtroppo, i salari sono scesi troppo rispetto agli altri paesi europei negli ultimi 30 anni. L’inflazione, inoltre, ha eroso il potere d’acquisto soprattutto per le fasce più deboli. Fissare un salario minimo per legge in accordo con i minimi che già ci sono nei contratti collettivi nei diversi settori - sostiene Gualmini - è un’operazione che va fatta. Se togliamo alle giovani generazioni le aspettative di crearsi un progetto di vita, li manterremo nell’incertezza ed è quello che nessun politico dovrebbe fare”. (segue) (Ren)