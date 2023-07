Mobilità: mezzi e percorsi ecologici, su 42 città europee Roma 28ma e Milano settima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma si è classificata 28ma nella nuova classifica di 42 grandi città europee nell'ambito dell'indagine sulla mobilità ecologica realizzata dalla Clean cities campaign, un network europeo di oltre 80 organizzazioni ambientaliste e della società civile per una mobilità urbana sostenibile e a zero emissioni. Lo riferisce una nota. Il rapporto "Thank you for sharing", lanciato questa mattina a Roma in collaborazione con Legambiente, analizza lo stato della mobilità condivisa ed elettrica nelle città europee, concentrandosi su alcuni indicatori chiave: numero di biciclette e monopattini in sharing; car-sharing elettrico; quota degli autobus a zero emissioni sul totale della flotta del Tpl; e numero dei punti di ricarica per i veicoli elettrici. (segue) (Rer)