Mobilità: mezzi e percorsi ecologici, su 42 città europee Roma 28ma e Milano settima (3)

- Entrando nel dettaglio, dalla classifica emerge che a Roma solo il 3,5 per cento della flotta degli autobus è a zero emissioni (ma più dell'80 per cento dei mezzi è euro 5 o 6). Oslo sfiora il 67 per cento di bus a zero emissioni, seguita da Sofia, Milano, Helsinki, Glasgow e Copenaghen, tutte tra il 24 e il 25 per cento. A Roma sono solo 7,3 le bici e i monopattini in sharing per mille abitanti: meno della metà di Milano, mentre la leader in classifica Helsinki ne ha 31. Alla presentazione delll'indagine, oggi, hanno partecipato Claudio Magliulo, responsabile italiano della campagna Clean Cities, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma e Francesco Laddaga, presidente del Municipio Roma VII. (Rer)