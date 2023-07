Napoli: intesa tra Unione Industriali e Mostra d'Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una convenzione tra Unione Industriali Napoli e Mostra d'Oltremare Spa sarà presentata domani, martedì 4 luglio, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11.00 presso la sede dell'associazione imprenditoriale, in Piazza dei Martiri a Napoli. Per illustrare i contenuti dell'accordo interverranno il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, il presidente e il consigliere delegato della Mostra d'Oltremare, rispettivamente Remo Minopoli e Maria Caputo. (Ren)