Amalfi: il 7 luglio in concerto Kid Creole & The Coconuts and Frankie & Canthina Band

- Un concerto inedito, unico, dal sound internazionale, immaginato in esclusiva per Amalfi. Direttamente dagli USA, Kid Creole & The Coconuts con Frankie & Canthina Band saranno le special guest che apriranno "Amalfi in Jazz", il prossimo venerdì 7 luglio 2023 alle ore 22, ad accesso libero in Piazza Duomo. Un opening straordinario con una leggenda del jazz mondiale per la rassegna dal respiro internazionale, inserita nel più ampio e variegato programma di eventi estivi "Amalfi Summer Fest", promosso dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, curato dalla consigliera Enza Cobalto con delega alla Cultura e Beni culturali, Eventi e Tradizioni. La notte di Amalfi è pronta ad infiammarsi, con il suono potente e suggestivo che travolgerà lo spettatore. "Siamo onorati di poter ospitare un live ideato in esclusiva per noi, in risposta alla bellezza della Costa d'Amalfi: un unicum riconosciuto in tutto il mondo", ha sottolineato il sindaco Daniele Milano. "Amalfi in Jazz - ha aggiunto - sarà un viaggio intorno al mondo all'insegna dell'interplay e dell'improvvisazione, con contaminazioni latin, caribbean, funk, soul, blues e spinte swing. Una proposta culturale variegata e trasversale alle varie fasce d'età. Amalfi in Jazz conquisterà chi ha scelto il nostro territorio come destinazione turistica, oltre che i nostri cittadini. Contribuirà a rendere l'esperienza ad Amalfi indimenticabile". (segue) (Ren)