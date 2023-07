Porti: Nappi (Lega), congratulazioni a Legora de Feo eletto presidente di Fise Uniport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a Pasquale Legora de Feo, eletto presidente di Fise Uniport. Un altro traguardo prestigioso per il vertice di Conateco e Soteco che, siamo certi, oltre a perseguire la sua mission nel segno dell'eccellenza, dell'altissima professionalità e del massimo impegno, contribuirà a portare sempre più in alto il nome di Napoli nel settore logistico portuale, tra gli assi portanti dell'economia del nostro Paese". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)