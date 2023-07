Città metropolitana di Napoli: 5,3 milioni di euro per il Teatro San carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pari a 5,3 milioni di euro i fondi che la Città metropolitana di Napoli destinerà al Teatro San Carlo. Lo stanziamento è contenuto nel bilancio di previsione 2023 adottato dal consiglio metropolitano oggi nel corso della seduta nell'aula di Santa Maria la Nova. Al Teatro San Carlo è destinato il contributo ordinario, pari a 2 milioni 325mila euro, più altri 3 milioni di euro quale contributo straordinario, per un totale di 5,3 milioni per il Massimo napoletano. Nell'ambito del sostegno della Città metropolitana di Napoli alla "cultura come asse importante dell'azione dello sviluppo economico del territorio", sono previsti 1,4 milioni di euro per il Teatro Mercadante, mentre 300mila euro andranno al Teatro Trianon-Viviani. (Ren)