Lavoro: Cnpr Forum, misure per aiutare i giovani

- “Le misure da adottare per evitare che la flessibilità si traduca in precarietà, in particolare per i giovani, ci impongono di affrontare le nuove sfide nel mondo del lavoro. Non possiamo restare indietro rispetto alle continue evoluzioni dei mercati internazionali. Questo nuovo decreto Lavoro al quale abbiamo lavorato consentirà di favorire le assunzioni a tempo indeterminato e potrà costituire non solo un volano per le aziende ma, soprattutto, una validissima misura per arginare il drammatico fenomeno del lavoro nero che in Italia ancora esiste in modo fortemente radicato nei territori”. Lo ha dichiarato Francesco Silvestro (Forza Italia), segretario della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare a Palazzo Madama, nel corso del webinar “Aumenta l’occupazione ma il 79,3% dei nuovi contratti è a tempo determinato. Il lavoro c’è ma è precario”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Dobbiamo rendere operative queste riforme per rilanciare sviluppo e occupazione in modo omogeneo in tutta Italia. Sono convinto - ha aggiunto il senatore Silvestro - che, percorrendo questa strada, riusciremo a metterci al passo nella globalizzazione dell’industria e soprattutto in quella del lavoro. E’ possibile conseguire risultati importanti avendo finalmente un incremento di occupazione non più precaria ma adeguatamente formata”. (segue) (Ren)