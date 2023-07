Cultura: al via il Giffoni Good Games

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il Giffoni Good Games, prima edizione di una due giorni dedicata al buon giocare che si tiene oggi e domani nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana (Salerno). "Giffoni Good Games è un esperimento - ha raccontato Jacopo Moretti, organizzatore del Giffoni Good Games -, vuole collocarsi come un nuovo evento all'interno del panorama eventistico italiano per provare a qualificare e far crescere l'industria e il medium del videogame. Noi pensiamo che sia uno strumento di socializzazione, un modo per far incontrare I ragazzi e uno strumento con potenzialità ancora enormi". L'evento - prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Giffoni Experience - è totalmente dedicato ai videogiochi e alla cultura interattiva, agli anime e alla pop culture, all'innovazione tecnologica che si intreccia con l'espressione artistica e sociale, dando vita a un'esperienza dinamica, piena di sorprese. "Quello di "Good games" – ha spiegato Orazio Maria Di Martino, co-founder di Giffoni Innovation Hub con Luca Tesauro e Antonino Muro - è un concetto per noi essenziale: il buon gioco è una componente essenziale nella formazione dei ragazzi e noi come Giffoni Innovation Hub abbiamo un ramo d'azienda costruito sulla formazione per cui abbiamo pensato di costruire un evento che avesse al centro questo messaggio, cioè il buon gioco, che può rappresentare un contesto in cui andare a formare i ragazzi, magari parlargli delle professioni del futuro, delle opportunità del mondo del lavoro". (segue) (Ren)