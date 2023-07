Cultura: al via il Giffoni Good Games (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento è stato presentato oggi pomeriggio, con un simbolico taglio del nastro alla presenza di Muro, di Jacopo Gubitosi, direttore generale Giffoni Experience, del sindaco di Giffoni Villa Piana Antonio Giuliano, di Pietro Rinaldi, presidente dell'ente autonomo Giffoni Experience e di Antonella Arpa, in arte Himorta, seguitissima cosplayer e influencer. "Giffoni Good Games - ha sottolineato Muro - nasce soprattutto con l'intento di avvicinare le nuove e le vecchie generazioni al mondo dei videogames. E poi c'è il nome, l'abbiamo scelto sia perché vogliamo trasmettere ai ragazzi le tante opportunità che questo mondo può offrire loro, anche rispetto al futuro professionale, sia per fare luce su tante problematiche che ancora oggi attanagliano il nostro Paese. Penso all'hikikomori, al bullismo e al cyberbullismo. Noi speriamo che in eventi come quello di oggi si possa fare ulteriore luce su queste emergenze". Per Gubitosi "Giffoni è una magia. Noi oggi stiamo raccontando un progetto, un format che racchiude tutta l'area che orbita attorno a questo bellissimo mondo. Per la prima volta Giffoni non è solo l'attrattore cinematografico di Giffoni Film Festival, che da oltre 53 anni raggruppa migliaia e migliaia di ragazzi, ma siamo qui per raccontare quello bellissimo progetto che è Giffoni Good Games, per parlare di buone norme comportamentali, di buoni giochi, buona pratica del buon stare insieme". (segue) (Ren)