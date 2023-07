Lavoro: Cnpr Forum, misure per aiutare i giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la maggioranza di governo è intervenuto Andrea Mascaretti (deputato di Fratelli d’Italia nelle Commissioni Bilancio e Lavoro a Montecitorio) “bisogna lavorare su due versanti: il primo è quello di sostenere un mercato del lavoro fatto da imprese che abbiano interesse a far lavorare persone del nostro territorio. Dobbiamo fare in modo che le loro unità produttive restino in Italia. Lo possiamo fare lavorando su tassazione, che oggi è molto elevata, e sulla riduzione della burocrazia. Fatto questo, bisogna poi incidere sulle competenze dei lavoratori. La stabilità di un posto di lavoro è direttamente proporzionale al livello delle competenze acquisite e agli aggiornamenti stessi nella formazione. Un contratto flessibile - continua Mascaretti - consente al lavoratore di trovare costantemente nuovi lavori meglio retribuiti. In un mercato che funziona male e dove le imprese puntano ad andare all’estero per l’eccessivo peso della burocrazia e della pressione fiscale, la precarietà trova terreno molto fertile per radicarsi. Con il nuovo decreto lavoro, in approvazione alla Camera dopo aver avuto l’ok del Senato, vogliamo incidere sulle competenze e sulla formazione continua affinché i lavoratori possano trovare maggiore stabilità”. (segue) (Ren)