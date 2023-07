Lavoro: Cnpr Forum, misure per aiutare i giovani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critica l’opposizione con Valentina Barzotti (deputata del M5s nella Commissione d’inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia): “Il tema della precarietà nel mondo del lavoro è un aspetto determinante per lo sviluppo socio-economico del nostro Paese. Parliamo di un fattore decisivo perché precarizzare il lavoro significa umiliare i lavoratori tutti, per cui è necessario che il paradigma dell’occupazione in Italia sia il contratto a tempo indeterminato. Affinché ciò diventi la regola, è necessario incentivarne l’utilizzo prevedendo non solo sgravi fiscali decisi e incisivi per le aziende ma procedendo in parallelo anche con una controffensiva culturale seria. Perché fino a quando si continua a intervenire sui contratti a termine, alleggerendone tutti gli oneri relativi all’utilizzo di questa forma contrattuale, è chiaro che non si riuscirà a invertire il trend. Proprio per questo motivo è fondamentale riuscire a centrare l’obiettivo di dare scacco alla precarietà. Se non diamo alle persone una prospettiva seria e concreta di potersi costruire il proprio futuro, sarà tutto il Pese che non crescerà mai sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale e demografico”. (segue) (Ren)