Cultura: al via il Giffoni Good Games (3)

- Tra gli ospiti di Giffoni Good Games Jean-Luc Sala, direttore creativo dell'imminente Assassin's Creed Mirage, Christian Cantamessa, autore e regista che annovera nel curriculum titoli come Red Dead Redemption e Grand Theft Auto: San Andreas, Fabio Viola, uno dei massimi esperti mondiali di gamification, Christian Pulieri, game developer e startupper, Sarah Arduini, premio Oscar per i migliori VFX del film Jungle Book e docente della Side Academy. Nella Panel and Talk Area spazio ad incontri condotti dai creator più acclamati, tra cui Michele "Sabaku" Poggi, Alessandro Fazza, Edoardo "Il Masseo" Magro, il trio "Power Pizza" e tanti altri ancora. Ancora, Aperinerd, il format ideato da Dario Moccia, che sbarca in versione live a Giffoni Good Games. Poi l'innovativo format del Creator District con Virginia "Kafkanya" Gambatesa, che da anni sensibilizza la sua platea sui tempi di cyberbullismo e discriminazione online, Giorgio "Pow3r" Calandrelli, uno degli streamer più seguiti d'Italia, ma anche Sabaku, Federico Frusciante, Vking, Matteo Corradini e Mattia "Victorlazlo88" Ferrari. A Giffoni Good Games tornei di e-sports, Gaming area, anime in anteprima, esperienze K-Pop e, domani, la finale dell'University Masters, il primo torneo di videogiochi dedicato alle università italiane con la conduttrice Himorta. (Ren)