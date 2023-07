Beni confiscati: Rastrelli (FdI), presenza sottosegretario Ferro è garanzia impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La criminalità organizzata si combatte anche attraverso una oculata amministrazione, una corretta gestione, ed una opportuna destinazione dei beni sequestrati e confiscati: la presenza a Napoli dell'onorevole Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni, in sede di conferenza dei servizi presso la Prefettura per l'assegnazione di immobili e terreni sottratti alle organizzazioni criminali, conferma il forte impegno del governo Meloni anche su questo fronte". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, componente della commissione Antimafia, prendendo parte alla Conferenza di servizi promossa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: in particolare, beni situati nella regione Campania e nella provincia dell'Aquila. "Le risorse finanziarie nazionali ed europee per il ciclo di programmazione 2021-2027 - ha spiegato Rastrelli - permettono senz'altro di accelerare l'azione degli enti locali per l'utilizzo sociale dei beni confiscati". "Competenze di supporto, strumenti operativi, risorse finanziarie e precisa volontà politica, come quella espressa oggi dalla sottosegretaria Ferro, danno la garanzia dei migliori risultati nei percorsi di rilancio sociale e produttivo dei territori", ha concluso Rastrelli. (Ren)