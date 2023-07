Cultura: al Palazzo Reale di Napoli una mostra su Pasolini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra giunge a Napoli dopo una prima esposizione alle Terme di Diocleziano a Roma e nella sede nazionale di Matera, in occasione delle celebrazioni del centenario delle nascita di Pasolini. Ma non poteva mancare una mostra a Napoli proprio in virtù del particolare legame, come ha rimarcato Folena, che c'era tra Pasolini e la città di Napoli ed i napoletani. Pasolini, ha detto ancora De Luca, "ha parlato un linguaggio di verità. Oggi sarebbe nel suo a spiegare quanto di finzione e di cialtroneria vi sia in alcune petizioni apparentemente di sinistra ma sostanzialmente piccolo borghesi e volgari. Ha denunciato gli elementi di mistificazione presenti in quella tradizione politica, quando trovava più umano nei poliziotti che venivano dal Sud che nei figli di papà che facevano i contestatori a tempo pieno". (Ren)