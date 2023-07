Campania: giovedì a Napoli Laboratorio Sanità 20/30 con Coscioni e De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 6 luglio, a Napoli, nelle sale di Città della Scienza, il Laboratorio Sanità 20/30. Una giornata di studi e incontri, con tavoli tematici sui temi della salute, soprattutto sulle opportunità offerte dalla innovazione digitale e biomedica per il rilancio della sanità in Campania e nelle altre regioni del Sud. Dirigenti, medici, universitari, esperti e scienziati si confronteranno su ricerca, nuove tecnologie e cure. Interverranno tutti i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere e universitarie della Campania. La giornata vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Enrico Coscioni, presidente Agenas e presidente del Comitato scientifico dell'evento, e di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Il "Laboratorio" è promosso da Gutenberg, Fondazione per l'Innovazione e la Sicurezza in Sanità, con il patrocinio di Regione Campania, Conferenza delle Regioni e Pa, comune di Napoli, Age.na.s e Istituto Superiore di Sanità. La fitta giornata di incontri sarà aperta, alle ore 9.30, presso la Sala Newton, dal convegno sulle Nuove sfide dell'innovazione tecnologica. Coordineranno Vasco Giannotti, presidente Forum Risk Management ed Enrico Desideri, presidente Fondazione per l'Innovazione e la Sicurezza in Sanità. Porteranno i loro saluti istituzionali Vincenzo Santagata, assessore alla Salute del comune di Napoli, Matteo Lorito, rettore Università degli Studi di Napoli Federico II. Aprirà i lavori Enrico Coscioni, mentre terrà la relazione introduttiva Domenico Mantoan, Direttore generale Age.Na.S.. Previsti gli interventi del deputato Andrea Costa, esperto del Ministero della Salute per l'attuazione del Pnrr, di Bruno Siciliano e Fanny Ficuciello, rispettivamente coordinatore Prisma Lab, Professore ordinario Università degli Studi di Napoli Federico II, e responsabile Robotica medica Centro Icaros, Professore associato, Università degli Studi di Napoli Federico II. Concluderà l'intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (Ren)