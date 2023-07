Rai: Cda approva schema contratto di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Rai, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha preso atto dei palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati dell’autunno-inverno 2023, illustrati dall’amministratore delegato Roberto Sergio. L’offerta Rai per la prossima stagione sarà presentata venerdì 7 luglio nel centro di produzione di Napoli. E' quanto riferisce la Rai. Nel corso della stessa seduta è stato esaminato e approvato lo schema del contratto di servizio 2023-28. L’iter procedurale prevede che il testo sia ora trasmesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy alla commissione parlamentare di Vigilanza, per l’acquisizione del relativo parere, all’esito del quale il Cda Rai e il Mimit saranno nuovamente tenuti a esprimersi per un’approvazione definitiva entro il termine del 30 settembre, scadenza del contratto di servizio attualmente in vigore. L’amministratore delegato ha poi comunicato al Consiglio che Rai ha deciso di recedere da Ter, in quanto metodo di rilevazione non accettabile per un servizio pubblico. (Rin)