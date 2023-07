Lavoro: Cnpr Forum, misure per aiutare i giovani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Mario Chiappuella (commercialista e revisore legale dell’Odcec di Massa Carrara): “Dobbiamo leggere con estrema attenzione i dati pubblicati dall’Istat relativi all’occupazione in Italia. Se da un lato nel mese di gennaio 2023 gli occupati erano più di 23 milioni, con un dato in crescita rispetto a quelli registrati negli ultimi anni, è opportuno riflettere sul fatto che circa il 74% dei nuovi contratti è a tempo determinato. E’ proprio analizzando questa forbice che emerge la necessità di adottare misure strutturali per spingere la nuova occupazione verso una maggiore stabilità. Di certo i nuovi mercati sono soggetti a continue evoluzioni con una richiesta sempre maggiore di competenze specifiche. Per questo motivo la strada dell’incentivazione delle politiche formative e delle politiche attive del lavoro resta prioritaria”. Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili): “Dobbiamo abituarci a un mondo del lavoro che è fatto di continui e repentini cambiamenti, che si modifica nelle esigenze e nelle richieste praticamente senza soluzione di continuità. Un mercato che è fatto di lavoratori che passano da un’occupazione all’altro con rapidità perché la flessibilità con cui si contratta è diventata talmente una norma da rendere quasi impraticabile l’idea di un lavoro a tempo indeterminato per tutta la vita. Proprio il rischio di un eccesso di flessibilità ha come diretta conseguenza quella di far scivolare nel precariato i lavoratori, privandoli di ogni tipo di certezza e della capacità di poter programmare con serenità il proprio futuro; al tempo stesso sono le imprese che vedono progressivamente diventare sempre più incerto l’apporto degli stessi dipendenti che in qualunque momento possono scegliere di andare altrove, lì dove trovano un miglior trattamento economico o maggiore soddisfazione professionale”. (Ren)