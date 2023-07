© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE Conferenza di servizi promossa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: in particolare, beni situati nella regione Campania e nella provincia dell'Aquila. All'esito delle attività, saranno acquisite manifestazioni di interesse per 361 cespiti, che verranno poi sottoposte al Consiglio direttivo dell'Anbsc per la definitiva destinazione. Con la partecipazione del sottosegretario all'interno Wanda Ferro, del direttore dell'Anbsc prefetto Bruno Corda e del prefetto di Napoli Claudio Palomba. Napoli, Prefettura - piazza del Plebiscito (ore 11.30) (Ren)