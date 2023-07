Cultura: dal 6 luglio al Palazzo Reale di Napoli la mostra di Paladino dedicata a Pulcinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Palazzo Reale di Napoli ospiterà dal 6 luglio al 3 ottobre 2023 la mostra dell'artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella. Saranno esposti nella Galleria del Genovese i 104 disegni realizzati oltre trent'anni fa dall'artista campano, che si ispirò all'album Divertimenti per li regazzi (1797) di Giandomenico Tiepolo. Un omaggio di Paladino al capolavoro del Settecento veneziano composto da 104 carte dedicate in cui si illustrano le avventure, la morte e la resurrezione di Pulcinella. Attraverso i disegni di Mimmo Paladino, recentemente restaurati, Pulcinella, invece, conduce una rischiosa prova di forza con il disegno e la storia dell'arte, che risolve per appropriarsi di entrambi e burlescamente batterli. Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, una vera sorpresa per tutti che sarà svelata il giorno dell'inaugurazione. La mostra sarà aperta al pubblico dalle 14 del 6 luglio. (Ren)