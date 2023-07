Governo: De Luca, in Italia un circo equestre qualunque sia l'orientamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza un apparato amministrativo moderno ed efficiente non si correrà. Per avere questo tipo di apparato, bisogna avere governi moderni, efficienti, autorevoli e competenti. I governi italiani sono per il 90 per cento un circo equestre, destra o sinistra non cambia granché. Non c'è da avere molta fiducia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'assemblea pubblica 2023 di Confindustria Salerno "Stiamo parlando di sburocratizzazione per il Pnrr. Sono elementi di sburocratizzazione - ha proseguito De Luca - che dovremmo introdurre in maniera ordinaria nel nostro Paese, non in via straordinaria, ma anche rispetto al Pnrr siamo fortemente indietro. Abbiamo 5700 stazioni appaltanti. Dove si vuole arrivare in queste condizioni? Avremmo dovuto utilizzare quelle risorse per i grandi problemi strutturali". "Abbiamo trasformato anche il Pnrr in una sorta di incentivi a pioggia persino all'ultimo comune del nostro Paese. È una cosa imbarazzante", ha concluso De Luca. (Ren)