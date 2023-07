Casal di Principe: fermato un 20enne sospettato per l'omicidio di stanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazzo di 20 anni è stato sottoposto a termo dai carabinieri di Casal di Principe e dalla Procura di Napoli nord nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Giuseppe Turco (di 17 anni e non 18 anni come precedentemente riportato) avvenuto ieri sera a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Il movente dell'omicidio, avvenuto in un bar, sarebbe legato a una ragazza contesa. Il diciassettenne è deceduto subito dopo il suo arrivo in ospedale. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica dell'accaduto. (Ren)