San Carlo: Laboccetta (Polo Sud), ottime notizie dall'ufficio "Voci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'ufficio 'Voci' del Real Teatro di San Carlo, (in servizio permanente effettivo), arrivano 2 ottime notizie. Sembra proprio che il soprintendente Lissner abbia già acquistato un biglietto di solo andata, con un volo Air France, destinazione Parigi, mentre il suo consulente che si occupa anche di direzione artistica, (120.000 euro l'anno), il greco Tzempetonids, per Atene. Di quest'ultimo non è nota la Compagnia. Evidentemente è già suonata la campanella dell'ultimo giro. Anche se il greco continua a fare lo spavaldo con i dipendenti del San Carlo, affermando che lui è inamovibile ed insostituibile. E che neppure il probabile arrivo di Fuortes potrà schiodarlo dalla sua postazione di comando e di potere. I greci, come è noto, si sentono molto Dei. Noi, modesti mortali, restiamo con i piedi ben piantati a terra. Non molliamo e vedremo. Personalmente penso che la notizia dell'ufficio 'Voci' risponda a verità". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)