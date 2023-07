Salerno: Villani (M5S), grave carenza di personale medico soprattutto nel Cilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La carenza di medici di base nella nostra regione, e in particolar modo nelle aree interne, è una vera e propria emergenza. Esiste una forte discrasia tra i medici che andranno in pensione da qui ai prossimi anni ed i medici che subentreranno, che risultano in numero assolutamente insufficiente a ricoprire i posti che si andranno a liberare. A tutto questo si aggiunge il fenomeno della carenza di personale medico nei presidi di continuità assistenziale nelle aree interne del Salernitano, una vera e propria emorragia che mina il diritto alla salute dei cittadini. Già oggi in quasi tutti i comuni della Campania c'è una preoccupante carenza di medici e in alcune aree siamo totalmente sguarniti". A denunciarlo è la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani. "La crisi della sanità pubblica richiede investimenti appropriati, mentre il disagio dei professionisti non necessita solo di provvedimenti spot ma cambiamenti strutturali, incluso l'utilizzo della leva retributiva. La sostenibilità di un sistema sanitario è una precisa scelta politica. È arrivato davvero il momento di salvaguardare il nostro servizio di cure pubblico e universale in tutte le sue articolazioni", conclude Villani.(Ren)