- Questa notte sono stati esplosi due colpi di fucile esplosi a Castello di Cisterna, comune in provincia di Napoli. L'episodio è accaduto all'interno del Parco Stella, in via Madonna Stella, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno ritrovato a terra due borre per cartucce da caccia esplose. Sono in corso indagini. (Ren)