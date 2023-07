Autostrade: attivata la prima stazione di ricarica Free To X sulla Tangenziale di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata nel 2021, Free To X è una società del gruppo ASPI dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, che offre soluzioni per migliorare l'esperienza di viaggio a 360°, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità. Free To X realizza e gestisce in qualità di Charging Point Operator (Cpo), il più grande network di stazioni HPC per veicoli elettrici in Italia, in ambito autostradale, con colonnine in grado di erogare fino 300kW di potenza con tempi medi di ricarica di 15 – 20 minuti. Free To X consente la neutralità di standard tecnologici, ricaricando le diverse tipologie di veicoli che viaggeranno in autostrada con energia 100% green; neutralità geografica, coprendo l'intera rete autostradale di Autostrade per l'Italia; neutralità commerciale, garantendo l'accesso, a parità di condizioni, a tutti i principali operatori della mobilità elettrica (Mobility Service Provider – MSP) che hanno il rapporto con gli utilizzatori finali, anche attraverso le principali piattaforme di e-roaming. L'infrastruttura di Free To X è disponibile sulle piattaforme di e-roaming Hubject e Gireve e ad oggi oltre 50 MSP, di 15 nazionalità diverse, hanno aderito all'offerta di interoperabilità. I conducenti di auto elettriche, attraverso le app o card dei Mobility Service Provider potranno così usufruire dei servizi di ricarica in totale autonomia, h24 e 7 giorni su 7, impiegando gli stalli per il tempo necessario al rifornimento delle batterie del proprio mezzo. Anche grazie a queste facilitazioni, la vacanza in automobile nel nostro Paese sarà semplice e sostenibile. (Ren)