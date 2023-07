Napoli pride: Iannone (FdI), Misiani lo sa che in Campania l'unico a negare i diritti è De Luca?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È patetico vedere annunciare trionfalistica la partecipazione del Pd al Napoli Pride. Misiani parla di destra retriva e populista ma lo sa che in Campania con De Luca sono loro a negare diritti a tutti? Lo sa Misiani che in questa Regione non funziona nulla dalla sanità ai trasporti? Lo sa che siamo ultimi in tutte le classifiche pubblicate da organismi indipendenti per gli indicatori economici? Lo sa che siamo primi in Italia solo per aliquota Irpef che versiamo? Abbiamo le tasse più alte d’Italia per servizi inesistenti e Pd e Regione pensano di partecipare alle carnevalate. In Campania i diritti sono negati a tutti”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. (Ren)