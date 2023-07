Cultura: disposto dal Mic il trasferimento di 4 milioni di euro dal Colosseo e Pompei al bilancio del Mann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura ha disposto il trasferimento a favore del bilancio del Museo archeologico nazionale di Napoli di un importo pari complessivamente a 4 milioni di euro attingendo dal bilancio del Parco archeologico del Colosseo (2 milioni) e da quello del Parco archeologico di Pompei (altri 2 milioni di euro). L'operazione è stata effettuata in base alla norma del 2011 che permette al ministero della Cultura, "al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome", di disporre "trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità". Lo spostamento di risorse si è reso necessario, spiega il decreto ministeriale adottato, "considerata la necessità di garantire l'equilibrio finanziario del Museo archeologico nazionale di Napoli, quale ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale". Tenuto conto "della disponibilità delle risorse depositate sui conti di tesoreria del Parco archeologico di Colosseo e del Parco archeologico di Pompei", il ministero ha disposto il trasferimento delle risorse pari a 4 milioni di euro visto che questa operazione "a favore del bilancio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli garantirebbe allo stesso il riequilibrio finanziario". (Ren)