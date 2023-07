Istat: export verso Paesi extra-Ue in aumento dell'1,2 per cento a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel trimestre marzo-maggio 2023, rispetto al trimestre precedente, l’export si riduce del 4,2 per cento; la flessione riguarda tutti i raggruppamenti, a esclusione di beni strumentali (+3,6 per cento), ed è più ampia per energia (-17,8 per cento) e beni di consumo non durevoli (-9,0 per cento). Nello stesso periodo, l’import diminuisce del 9,6 per cento; anche in questo caso, la flessione è diffusa a tutti i raggruppamenti, a esclusione di beni strumentali (+2,3 per cento), ed è più marcata per energia (-24,4 per cento) e beni di consumo non durevoli (-5,1 per cento). A maggio 2023, l’export registra una crescita su base annua del 4,1 per cento (da -4,9 per cento di aprile), spiegata dalle maggiori vendite di beni strumentali (+16,0 per cento) e beni di consumo non durevoli (+7,2 per cento). L’import registra una flessione tendenziale del 13,8 per cento, dovuta principalmente alla riduzione degli acquisti di energia (-42,7 per cento). A maggio 2023 il saldo commerciale con i paesi extra Ue27 è positivo e pari a +4.473 milioni (-258 milioni a maggio 2022). Il deficit energetico (-4.828 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-8.289 milioni) e l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici aumenta da 8.031 milioni di maggio 2022 a 9.300 milioni di maggio 2023. A maggio 2023, si rilevano aumenti su base annua delle esportazioni verso quasi tutti i principali paesi partner extra Ue27: i più ampi riguardano paesi Opec (+28,8 per cento), Cina (+14,8 per cento) e Giappone (+14,7 per cento). Flettono, invece, le vendite verso gli Stati Uniti (-5,8 per cento). Le importazioni dalla Russia si riducono dell’86,5 per cento su base annua. Ampie contrazioni – superiori alla media delle importazioni dai paesi extra Ue27 – si rilevano anche per gli acquisti da paesi Opec (-24,3 per cento) e paesi Mercosur (-20,2 per cento). Per contro, aumentano le importazioni da Svizzera (+28,7 per cento), India (+13,2 per cento), Stati Uniti (+7,7 per cento) e Turchia (+4,6 per cento). (Rin)