Cinema: Margherita Buy madrina del Social World Film Festival 2023 (2)

- Film d'apertura domenica 2 luglio sarà il pluripremiato "La stranezza" di Roberto Andò con Toni Servillo, durante una serata dedicata all'amatissima serie "Mare Fuori" alla presenza del cast: Serena Codato, Antonio D'Aquino, Alessandro Orrei, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Clara Soccini, Maddalena Stornaiuolo. In collaborazione con Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia, verranno proiettate durante la giornata in tre sale tutte le prime 36 puntate, una maratona in presenza dei protagonisti che discuteranno col pubblico sulle tematiche sociali trattate, in attesa dell'arrivo della quarta stagione. Tra gli ospiti i Casa Surace, Andrea Renzi (4 luglio), Giacomo Rizzo, Andrea Di Maria, Antonella Stefanucci, Brunella Cacciuni, Ilaria Rossi (5 luglio), Abel Ferrara, i The Jackal (6 luglio), Denise Capezza, Michele Rosiello (7 luglio), Maria Vera Ratti (8 luglio) e gli youtuber Simone Paciello in arte Awed (3 luglio) e Guglielmo Scilla in arte Willwoosh (5 luglio). Ogni sera doppia arena con il Chiostro che ospiterà i film della sezione Grande Schermo Sotto Le Stelle - tra cui quelli d'autore come "Il Sol dell'Avvenire" (7 luglio), e gli spettacolari "Super Mario Bros" (5 luglio) e "Minions 2" (3 luglio) con i dibattiti sui temi sociali trattati - e la piazza che sarà momento di incontro col pubblico degli ospiti di quest'anno con proiezioni dei film "Le ragazze piangono" (2 luglio), "Corsa Abusiva" (3 luglio), "Santa Lucia" (4 luglio), "In fila per due" 5 luglio, "Ciurè" (6 luglio). (segue) (Ren)